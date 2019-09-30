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Александр Емельяненко: «Хабиб все делает правильно. Но смотреть неинтересно»

11:10
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Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» прокомментировал боевой стиль чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова.

— Хабиб Нурмагомедов может классно работать в стойке, что мы видели в бою с Макгергором. Но 80 процентов времени Хабиб проводит в борьбе, где изматывает, уничтожает соперников. Вам нравится смотреть его бои?

— Незрелищно. Нет красоты боя. Да, он все правильно делает — изматывает и побеждает. Но смотреть неинтересно.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. 29 ноября тяжеловес проведет бой по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым. (Илья Андреев)

Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/1592427/

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