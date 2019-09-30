Александр Емельяненко: «Хабиб все делает правильно. Но смотреть неинтересно»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» прокомментировал боевой стиль чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова.

— Хабиб Нурмагомедов может классно работать в стойке, что мы видели в бою с Макгергором. Но 80 процентов времени Хабиб проводит в борьбе, где изматывает, уничтожает соперников. Вам нравится смотреть его бои?

— Незрелищно. Нет красоты боя. Да, он все правильно делает — изматывает и побеждает. Но смотреть неинтересно.

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. 29 ноября тяжеловес проведет бой по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым. (Илья Андреев)

Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь