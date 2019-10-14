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Александр Емельяненко грубо отозвался о Харитонове

22:45
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Боец ММА Александр Емельяненко нелестно отозвался о своем коллеге Сергее Харитонове.

— Вот почему «Харитоша» постоянно машет своим пальцем и говорит: «Я же говорил»... — написал Емельяненко в своем Instagram. — Потому что он получил по своей, Харитоновской башке, когда находился в лучшей спортивной форме! Приблизительно в эти же сроки он должен был ехать на Олимпиаду за другую страну, если не ошибаюсь, за Таджикистан, и он отгреб от меня по правилам бокса! Обидно стало «Харитоше», вот он и машет своим пальцем, периодически доставая его из своего футляра.

10 сентября 2006 года Емельяненко победил Харитонова нокаутом на турнире в Японии.

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

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