Александр Емельяненко готов подготовить Бузову к бою против Загитовой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что может потренировать певицу Ольгу Бузову перед ее боем с Алиной Загитовой.

«Когда нахожусь в зале, я не только подсказываю ребятам профессионалам, я прошу, чтобы и мне помогали и указывали на мои ошибки. Со стороны эти ошибки виднее, нежели когда работаешь сам. Всегда тренирую и подсказываю тем, кто далек от спорта. От мала до велика, от молодежи до пенсионеров. Делюсь всем, чем могу и что знаю. Черпаю от окружающих какую-то информацию: спортивную или жизненную. Готов ли я потренировать Бузову? Договаривайтесь, проведу пару тренировок с ней», — сказал Емельяненко MMA.Metaratings.ru.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что бой может состояться 9 марта.

Загитова 25 июня провела выставочный поединок по боксу с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым.

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).