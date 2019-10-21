Александр Емельяненко: «Эти бойцы, которые хотят подраться с Емельяненко, уже давно не удивляют»

Боец ММА Александр Емельяненко рассказал, сколько человек приняли участие в его флешмобе «Брось вызов Емельяненко».

— Даже не знаю, сколько поучаствовало, — цитируют «Известия» Емельяненко. — Но там такие голубцы встречаются, которые кричат: «Я, я, я боец, я готов выступить». Меня эти бойцы, которые хотят подраться с Емельяненко, уже давно не удивляют. Пусть они сначала спортом начнут заниматься, а потом уже вызовы бросают. Для чего они это делают? Чтобы о себе заявить? Они драться-то не умеют, а уже вызов бросают. Смешно мне на них смотреть.

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