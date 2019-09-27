Александр Емельяненко ответил на критику со стороны Вячеслава Дацика, который неоднократно вызывал его на бой.

Дацик — боец ММА, который много лет провел в тюрьме. Он вышел на свободу в конце февраля этого года. В апреле он провел поединок с бойцом-блогером Артемом Тарасовым, которого был тяжелее на 70 килограммов. Однако Дацик проиграл из-за дисквалификации.

— Он заблудившийся ребенок, — сказал Емельяненко про Дацика. — Ищет, как бы еще о себе заявить. И упоминает в очередной раз Емельяненко. Как он дерется — вы все видели по бою с Тарасовым. Это абсолютно мертвый человек. Ну куда он лезет? Если есть организации, которые готовы провести этот бой — ради Бога, давайте и Дацика побью. Но что это даст? Только отнимет у Дацика здоровье.

Согласно статистике Sherdog, у 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений, 1 ничья. У 39-летнего Дацика — 5 побед, 8 поражений. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Александром Емельяненко читайте в ближайшие дни на сайте «СЭ»