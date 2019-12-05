Александр Емельяненко: «Чахкиев? Я же не боксер. Давай мы с ним лучше в шахматы сыграем»

Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» признался, что не готов боксировать с Рахимом Чахкиевым. По его мнению, олимпийский чемпион по боксу 2008 года вызвал его на боксерский поединок ради хайпа.

— Есть вероятность, что все-таки подеретесь с ним по правилам бокса?

— Сейчас все будут вызывать Емельяненко. Но я же не боксер, давай мы с ним тогда лучше в шахматы сыграем. Или весь мир на мне сошелся? Не дают ему что ли боев? Не организовывают? Чахкиев — профессиональный боксер, зачем он ко мне лезет? Ну если хочет подраться, пусть надевает перчатки и выходит.

— Это хайп, и все?

— Сейчас мода такая, видимо, меня вызывать. Я даже запускал «Вызови Емельяненко на бой». (Илья Андреев)

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