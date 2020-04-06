Александр Емельяненко: «Без разницы, по каким правилам Смолякова спать отправить»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что его следующим соперником будет Дмитрий Смоляков.

— Я так понимаю, вашим следующим соперником будет Дмитрий Смоляков. Так?

— Сейчас это под вопросом. Идут обсуждения, но конкретики по поводу этого боя нет. Не знаю, откуда появилась такая информация — в таком объеме. Но мне без разницы, кого бить. Поставят Смолякова — побью Смолякова.

— Дмитрий дал интервью «Вестнику ММА», сказал, что бой очень вероятен, что он согласен.

— Но, насколько мне известно, он сейчас не в России, и никаких конкретных предложений по поводу Смолякова не поступало.

— На какую дату нацеливаетесь, учитывая карантин, коронавирус?

— Пока вообще никакой информации нет. Все вилами по воде писано.

— А что касается правил? Бокс или ММА?

— Тоже без разницы. Смоляков и по боксу, и по ММА драться не умеет.

— Он говорит, что готов к боксу.

— Значит, побью его по боксу. Какая разница, как его побеждать.

— На мой взгляд, он неплохой борец, а вот со стойкой у него есть проблемы. Может получиться неконкурентный бой.

— Да, со стойкой у него очень большие проблемы. Я посмотрел несколько его боев. Вот услышал, что ты сказал, и предельно удивлен, что он вызвался со мной боксировать.

— И какие впечатления остались от просмотра его боев?

— Да никаких. Мне без разницы — Смоляков, не Смоляков, по каким правилам спать его отправить. И вообще будет ли этот турнир? Сейчас все мероприятия переносятся на неопределенный срок. Пока никакой конкретики нет. Пока вообще ничего неясно с моими последующими боями. Когда они будут, с кем и где. Я готов, я в очень хорошей форме. Набрал ее и продолжаю набирать. Сейчас, правда, сильно перегрузился.

На счету 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА, 1 победа и 1 ничья в боксе. У 37-летнего Смолякова — 9 побед, 4 поражения в ММА (0-3 UFC). В боксе он не выступал. (Илья Андреев)