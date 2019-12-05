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Александр Емельяненко: «АСА? Возможно и там буду драться»

06:30
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Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» ответил, будет ли драться в АСА. На данный момент он является свободным бойцом.

— Возможно ли, что станете бойцом АСА?

— Я — свободный боец и могу драться где угодно. Возможно и там буду драться, если они предложат.

— С сентября 2017-го по август 2018-го вы провели шесть боев. После этого — один, и это поединок с Кокляевым. Одна, но главная причина, почему темп так сильно упал?

— Отдыхал, восстанавливался, лечил травмы. (Илья Андреев)

Полностью интервью Емельяненко

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