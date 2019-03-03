Александр Емельяненко арестован на 10 суток за неповиновение полиции

Российский боец ММА Александр Емельяненко получил 10 суток административного ареста за неповиновение полиции. В пятницу, 1 марта, 37-летний спортсмен попытался на своем автомобиле скрыться от эвакуаторщиков. В результате он попал в ДТП, разбив два автомобиля.

На просьбы полицейских выйти из машины Емельяненко ответил отказом и разразился нецензурной бранью. Отмечается, что он находился в нетрезвом состоянии.

Представители бойца уже заявили о намерении обжаловать решение об аресте.

Против Емельяненко составлены протоколы об отказе о прохождении освидетельствования на состояние опьянения, а также о нарушении правил дорожного движения. В настоящее время решается вопрос об уголовном деле за оскорбление представителя власти. Сам провинившийся уже извинился перед полицейскими.

Дебоши, ДТП, пьяные драки. Все скандалы с Александром Емельяненко