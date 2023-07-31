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Алекс Перейра: «Стану чемпионом, а затем решу кое-какие дела в среднем весе»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (8-2) заявил, что намерен провести против чемпиона Исраэля Адесаньи (24-2) третий поединок.

«Это был очень тяжелый поединок, но я думаю, что смог показать вам немного своих возможностей на земле. Наберитесь терпения, потому что скоро я все покажу. Мое внимание всегда сосредоточено на поясе. Сейчас я хочу драться за пояс, неважно против кого. Сейчас я сосредоточен на этом дивизионе. Я хочу стать чемпионом в этом дивизионе, а потом мне нужно будет решить кое-какие дела [в среднем весе]», — сказал Перейра на пресс-конференции.

Перейра победил экс-чемпиона в полутяжелом весе Яна Блаховича (29-10) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)?. Бой стал со-главным событием вечера на турнире UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
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