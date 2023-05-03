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Сегодня, 14:12

Алджамейн Стерлинг не исключает, что Сехудо принимал стероиды

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генри Сехудо (справа).
Фото Global Look Press

Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (22-3) предполагает, что за то время, что бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-2) не выступал, он мог принимать запрещенные USADA препараты.

«Я бы не стал исключать того, что Генри воспользовался своим трехлетним простоем и двумя годами вне пула тестирования, — сказал Стерлинг Sports Illustrated. — Не знаю, можно ли назвать это читерством, но и не знаю, можно ли назвать это выгодой.

У него был отдых. Я же постоянно дрался. У меня есть свои преимущества от того, что я активен, у него есть свои преимущества от того, что он отдыхал. Никто не будил его в шесть или семь утра, чтобы провести тест на допинг. Люди скажут, что я оправдываюсь, но было бы наивно полагать, что Генри не воспользовался возможностью, когда на него не распространялись все эти протоколы".

Стерлинг и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Алджамейн Стерлинг
Генри Сехудо
UFC
ММА
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