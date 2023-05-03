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Сегодня, 14:53

Алджамейн Стерлинг допустил, что после боя с Сехудо перейдет в полулегкий вес

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (22-3) подтвердил, что он планирует подняться в полулегкий вес.

«Мне просто нужно быть уверенным, что я смогу быть достаточно крупным, чтобы конкурировать с этими ребятами, — сказал Стерлинг Sports Illustrated. — Одно дело — подняться в весе, но совсем другое — сделать это правильно. Тебе нужны сила и подготовка, чтобы соперничать с этими бойцами.

В этой [полулегкой] весовой категории будет много проблем. Она будет совершенно новой. Мне нужно будет анализировать все под другим углом. В этой весовой категории много интересного. Но я буду принимать по одному бою за раз. Посмотрим, как пройдет этот бой, и тогда я смогу принять решение. Сейчас я сосредоточен исключительно на победе над Генри Сехудо. Он занимает все мое внимание".

Стерлинг и Генри Сехудо (16-2) подерутся 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Алджамейн Стерлинг
Генри Сехудо
UFC
ММА
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