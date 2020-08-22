В ночь с 22 на 23 августа на арене UFC Apex в Лас-Вегасе пройдет UFC Fight Night. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на UFCТВ, либо же по подписке UFC FIGHT PASS.

Предварительный кард (начало — примерно в 01:00 мск)

Женщины, первый наилегчайший вес: Аманда Лемос (Бразилия) — Мизуки Иноэ (Япония)

Легкий вес: Остин Хаббард (США) — Джо Солецки (США)

Полутяжелый вес: Айзек Вильянуэва (США) — Джордан Райт (США)

Полусредний вес: Карлтон Минус (США) — Мэттью Семелсбергер (США)

Промежуточный вес, до 63,5 кг: Тимур Валиев (Россия) — Тревин Джонс (Гуам)

Основной кадр (начало — примерно в 03:00 мск):

Легчайший вес: Педро Муньос (Бразилия) — Фрэнки Эдгар (США)

Полутяжелый вес: Овинс Сент-Прю (США) — Алонзо Мэнифилд (США)

Полутяжелый вес: Марчин Прачнио (Польша) — Майк Родригес (США)

Женщины, наилегчайший вес: Мария Агапова (Казахстан) — Шана Добсон (США)

Полусредний вес: Дэниэл Родригес (США) — Дуайт Грант (США)