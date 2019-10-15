Адвокат Мирзаева жестко раскритиковал следствие после публикации видео

Адвокат Игорь Запоточный, представляющий интересы бойца ММА Расула Мирзаева, прокомментировал «СЭ» публикацию видеозаписи, в которой запечатлено избиение спортсмена, и раскритиковал ход следствия по данному делу.

— Видеозапись, которая появилась на просторах Интернета, еще раз свидетельствует о беспрецедентно жестоком преступлении, совершенном в отношении бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева, — начал Запоточный. — С того момента прошло более полутора лет, а лица причастные к его совершению до настоящего времени не привлечены к уголовной ответственности.

В связи с этим, у меня как у представителя Расула Мирзаева существует множество вопросов и нареканий к тому, как осуществляется предварительное следствие. Несмотря на то, что все лица, причастные к настоящему преступлению установлены, и, как утверждают органы предварительного следствия, объявлены в федеральный розыск, не понятно по какой причине до настоящего времени их местонахождение не установлено, и они не задержаны.

Можно было бы говорить о том, что правоохранительные органы не смогли установить местонахождение одного или двух из лиц, которые причастны, к совершению преступления, одна из которых, по имеющейся информации является девушкой. Но, чтобы, на протяжении более полутора лет, правоохранительные органы не смогли найти хотя бы одного из нападавших, приводит к мысли о ненадлежащем расследовании настоящего уголовного дела и не принятия достаточных мер по установлению места нахождения всех причастных к данному преступлению лиц.

Недавно нашумевшее уголовное дело в отношении известных футболистов (Александра Кокорина и Павла Мамаева — Прим. «СЭ») было на особом контроле у руководителей ГУ МВД России. Для расследования была создана следственная группа, состоявшая из десятка следователей, задействовано большое количество оперативных органов. Настоящее же преступление расследуется одним следователем окружного следственного управления города Москвы. Кто из оперативных органов привлечен к поиску данных лиц нам неизвестно, хотя преступление, совершенное в отношении Расула Мирзаева, по своей жестокости и дерзости выходит за все мыслимые рамки, что и свидетельствуют те кадры, которые мы могли увидеть. Мы прекрасно понимаем, что за кадром осталась еще более жуткая картина.

Данные обстоятельства свидетельствуют о двойных стандартах органов предварительного следствия. Надеюсь, что после появления данного видео, руководители следственных органов возьмут на особый контроль расследование настоящее уголовное дело и приложат все усилия, чтобы установить и привлечь к уголовной ответственности причастных в совершении настоящего преступления лиц. (Евгений Белоусов)

Кровавое видео с Расулом Мирзаевым. Что это?