Адвокат Макгрегора сделал заявление после его ареста в Майами

Адвокат Самуэль Рабин сделал заявление по инциденту с бойцом ММА Конором Макгрегором. Ранее сообщалось, что ирландец был задержан полицией Майами после нападения на болельщика.

- Макгрегор был вовлечен в небольшую ссору из-за мобильного телефона, которая привела к звонку в полицию, - приводит New York Post слова Рабина. - Макгрегор высоко ценит реакцию полиции и обещает оказывать сотрудничество.

По сведениям СМИ, Макгрегор заметил, как англичанин Ахмед Абдирзак снимал его на телефон в 5 утра возле гостиницы в Майами. Он подошел к мужчине, отобрал смартфон, разбил его и скрылся. Пострадавший написал заявление в полицию и оценил ущерб в 1 тысячу долларов.