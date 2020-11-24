Адвокат Харитонова о примирении с Яндиевым: «Это пример для молодежи, что все надо решать мирным путем»
Адвокат бойца Сергея Харитонова Александр Кравцов прокомментировал «СЭ» примирение своего клиента с Адамом Яндиевым.
— Не могу сказать, как это происходило, — сказал Кравцов «СЭ». — Знаю, что они встретились, Адам Яндиев принес извинения, загладил свою вину.
— Кто сделал первый шаг навстречу? Яндиев?
— Не могу точно сказать, но, наверное, да.
— На ваш взгляд, это лучшее решение конфликта?
— Это спортсмены серьезного уровня. Это пример для молодежи, что все надо решать мирным путем.
— Этот конфликт станет примером для всех?
— Будем надеяться, но от ответственности все равно никто не уйдет. А последствия бывают разные — и более тяжкие.
— После примирения Сергей заберет заявление из полиции?
— Процессуально никакие заявления забрать невозможно. Есть статьи, по которым можно примириться. Данная статья за собой предусматривает примирение сторон под определенными условиями.
— Какими?
— Заглаживание вины, извинения, принятие этого извинения, возмещение вреда.
— Как Яндиев загладил вину?
— Не могу комментировать. Это их личный вопрос.
— Сергей тоже рассматривал вариант с примирением?
— Получилось, как получилось. Все должно быть в рамках действующего законодательства. Они оба адекватные, дееспособные люди. Раз они примирились, значит в данном вопросе пришли к этому решению. (Константин Колмаков)
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