Адвокат Харитонова о примирении с Яндиевым: «Это пример для молодежи, что все надо решать мирным путем»

Адвокат бойца Сергея Харитонова Александр Кравцов прокомментировал «СЭ» примирение своего клиента с Адамом Яндиевым.

— Не могу сказать, как это происходило, — сказал Кравцов «СЭ». — Знаю, что они встретились, Адам Яндиев принес извинения, загладил свою вину.

— Кто сделал первый шаг навстречу? Яндиев?

— Не могу точно сказать, но, наверное, да.

— На ваш взгляд, это лучшее решение конфликта?

— Это спортсмены серьезного уровня. Это пример для молодежи, что все надо решать мирным путем.

— Этот конфликт станет примером для всех?

— Будем надеяться, но от ответственности все равно никто не уйдет. А последствия бывают разные — и более тяжкие.

— После примирения Сергей заберет заявление из полиции?

— Процессуально никакие заявления забрать невозможно. Есть статьи, по которым можно примириться. Данная статья за собой предусматривает примирение сторон под определенными условиями.

— Какими?

— Заглаживание вины, извинения, принятие этого извинения, возмещение вреда.

— Как Яндиев загладил вину?

— Не могу комментировать. Это их личный вопрос.

— Сергей тоже рассматривал вариант с примирением?

— Получилось, как получилось. Все должно быть в рамках действующего законодательства. Они оба адекватные, дееспособные люди. Раз они примирились, значит в данном вопросе пришли к этому решению. (Константин Колмаков)