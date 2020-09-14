ACA проведет открытую пресс-конференцию в Москве

15 сентября лига ACA проведет встречу с болельщиками в Москве.

Фанаты лиги смогут в формате открытой пресс-конференции задать вопросы руководству организации основателю лиги Майрбеку Хасиеву, президенту ACA Алексею Яценко, а также бойцам-участникам московского турнира ACA 111: Александру Сарнавскому, Абдул-Азизу Абдулвахабову, Юсуфу Раисову, Артему Резникову, Алексею Буторину, Асылжану Бакытжанулы.