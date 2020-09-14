ACA проведет открытую пресс-конференцию в Москве
15 сентября лига ACA проведет встречу с болельщиками в Москве.
Фанаты лиги смогут в формате открытой пресс-конференции задать вопросы руководству организации основателю лиги Майрбеку Хасиеву, президенту ACA Алексею Яценко, а также бойцам-участникам московского турнира ACA 111: Александру Сарнавскому, Абдул-Азизу Абдулвахабову, Юсуфу Раисову, Артему Резникову, Алексею Буторину, Асылжану Бакытжанулы.
?15 сентября состоится пресс-конференция к предстоящему ивенту #ACA111 Мероприятие пройдёт в гостинице «Азимут Олимпик»: 1 этаж, зал «Волга» Адрес: Олимпийский проспект, 18/1 Отвечать на вопросы будут основатель АСА Майрбек Хасиев, президент лиги @YatsenkoAlekseyMMA, и участники главных боев турнира @TigerSarnavskiy, @AbdulAziz_Abdulvakhabov, @Raisov_Yusuf, @Artem.Rez, @Asylzhan_Bahytzhanuly, @AlekseiButorin. Начало в 17:00 ??Вход свободный.