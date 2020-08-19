Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

ACA 110 пройдет 5 сентября в Москве со зрителями

20:51

Турнир ACA 110 пройдет в Москве со зрителями 5 сентября. Соревнования состоятся в «Баскет Холл Москва» в Крылатском.

В главном бою турнира экс-чемпион ACA и ACB в легком весе Али Багов подерется с Мурадом Абдулаевым за вакантный титул чемпиона в полусреднем весе. Легковес Эдуард Вартанян проведет поединок против Мухамеда Кокова.

Количество зрителей будет ограничено. Билеты поступят в продажу 27 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир