Абубакар Нурмагомедов проведет бой в UFC в декабре

Двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абубакар Нурмагомедов — проведет следующий бой в UFC в декабре. Об этом в интервью МИЦ «Известия» сообщил Хабиб.

Ранее предполагалось, что Нурмагомедов выступит на турнире UFC 254, который пройдет 24 октября.

— Мы решили передвинуть его возвращение на декабрь, — сказал Хбиб. — Он продолжает готовиться с нами, будет нам помогать. Но мы решили, что на пик формы он выйдет только через три месяца.

На счету 30-летнего Нурмагомедова 15 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА (0-1 в UFC).

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