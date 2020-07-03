Абдулманапа Нурмагомедова похоронят в родном селе в Дагестане

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова тренер Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен в селе Кироваул в Дагестане, где он жил.

— Братья поехали в аэропорт, сегодня должны привезти тело, — сказал глава села Ильяс Хазиев ТАСС. — Хоронить будут в родном селе, в Кировауле, если успеют сегодня, то сегодня хороним. В село уже приехали родственники, все уже собрались, естественно, еще соберутся люди.

Нурмагомедова-старшего госпитализировали с подозрением на пневмонию в апреле. Из-за ухудшения состояния пациента перевезли из Дагестана в Москву. По сообщениям СМИ, специалист дважды впадал в кому.

Помимо сына, Абдулманап Нурмагомедов воспитал и других действующих бойцов UFC: Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.