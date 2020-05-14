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Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы

12:25
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
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Абдулманап Нурмагомедов пришел в себя, рассказал его друг и комментатор Рамазан Рабаданов, сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале. Отец Хабиба находился в коме после проведенной операции на сердце. Несмотря на это, его состояние до сих пор тяжелое.

Ранее сообщалось, что 57-летний тренер занимался зарядкой в больнице, несмотря на запрет врачей. После этого ему стало хуже. Абдулманап отказывался делать анализ на коронавирус, они не смогли его уговорить.

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