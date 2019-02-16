Аарон Пико: "Конго способен победить Минакова, но легко победа ему не дастся"

Американский боец Аарон Пико считает, что в поединке между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом стоит сделать акцент на опыте второго. Также он отметил, что французу Чейку Конго будет непросто в бою с Виталием Минаковым. Оба поединка состоятся в рамках Bellator 215.

– В поединке Харитонова и Митриона нужно сделать акцент на опыте последнего, – цитируют "Известия" Пико. – Думаю, именно этот фактор окажется решающим и поможет Мэтту выйти победителем. Что касается боя Минакова и Конго, то он будет тяжелым для обоих спортсменов. Французский боец способен одержать верх, но легко победа ему не дастся. Если говорить о сильных сторонах Конго, то это в первую очередь мощнейшие удары ногами. Если хоть раз попадет в голову, у Минакова будут неприятности.