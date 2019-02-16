Аарон Пико: "Емельяненко уже нечего доказывать — он достиг в ММА всего"

Американский боец Аарон Пико считает, что россиянину Федору Емельяненко​ не стоит уже ничего доказывать. По его мнению, российский боец достиг всего.

– Не мне это решать, но на месте Федора я бы завершил карьеру, – цитируют "Известия" Пико. – Емельяненко – настоящий профессионал и еще долго сможет поддерживать оптимальную физическую форму, но в его возрасте такое дается только огромными усилиями. Федору уже нечего доказывать. Он много лет бился против лучших бойцов, достиг в MMA всего, что только возможно, и теперь имеет право наслаждаться жизнью. Однако окончательно решение, конечно, за самим Емельяненко.