9 сентября пройдет пресс-конференция перед боем Харитонова и Уильямса

9 сентября в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция с участием бойцов Сергея Харитонова и Денни Уильямса. Уже 11 сентября они сразятся в бою. Битву в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.

За два дня до поединка организаторы и бойцы проведут специальную пресс-конференцию. Также в зале пресс-центра будут присутствовать Федор Чудинов и Умар Садик, которые также встретятся в бою этого вечера.

Бой Харитонова и Уильямса будет проходить по правилам бокса. Формула поединка — 6 раундов. Прямая трансляция с «Арены Химки» начнется 11 сентября в 23.00 (мск) на телеканале РЕН ТВ.