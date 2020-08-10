45-летний боец получил бонус за лучший поединок вечера в АСА

45-летний боец Венер Галиев получил бонус в размере 10 тысяч долларов за лучший бой вечера на турнире АСА 108 (8 августа, Грозный), сообщает пресс-служба лиги.

Галиев уступил единогласным решением судей 32-летнему Амирхану Адаеву, который также удостоился бонуса. Поединок прошел в полулегком весе (до 65,8 кг).

Галиев выступает с 2004 года. На его счету 31 победа и 12 поражений.

АСА 108. Все результаты:

До 65,8 кг: Амирхан Адаев (Россия) победил Венера Галиева (Россия) единогласным решением судей.

До 120,2 кг: Алихан Вахаев (Россия) победил Дениса Смолдарева (Эстония) — ТКО, 1-й раунд, 3:01.

До 83,9 кг: Магомедрасул Гасанов (Россия) победил Хусейна Кушагова (Россия) единогласным решением судей.

До 70,3 кг: Ислам Омаров (Россия) победил Абдул-Рахмана Темирова (Россия) единогласным решением судей.

До 77,1 кг: Александр Бутенко (Украина) победил Расула Шовхалова (Россия) — ТКО, 2-й раунд, 2:57.

До 61,2 кг: Мурад Каламов (Россия) победил Махарбека Каргинова (Россия) единогласным решением судей.

До 93,0 кг: Артур Астахов (Россия) победил Магомеда Шейхова (Россия) — ТКО, 2-й раунд, 3:55.

До 70,3 кг: Байзет Хатхоху (Россия) победил Адама Алиева (Россия) — сабмишен (болевой на руку), 3-й раунд, 2:32.