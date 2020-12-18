44-летний Балаев проиграл в бою за титул чемпиона АСА

Российский боец Марат Балаев проиграл техническим нокаутом бразильцу Фелипе Фроесу. Поединок, прошедший на турнире АСА 116 в Москве, закончился в третьем раунде.

Для Балаева на кону стоял чемпионский пояс АСА в полулегком весе. Титул остался вакантным, поскольку Фроес провалил взвешивание.

На счету 44-летнего Балаева 11 побед и 3 поражения в ММА. У 29-летнего Фроеса 19 побед, 4 поражения и 1 ничья.