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44-летний Балаев проиграл в бою за титул чемпиона АСА

22:01
18 декабря. Москва. Марат Балаев (справа) проиграл Фелипе Фроесу (слева). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
18 декабря. Москва. Марат Балаев (справа) проиграл Фелипе Фроесу (слева). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский боец Марат Балаев проиграл техническим нокаутом бразильцу Фелипе Фроесу. Поединок, прошедший на турнире АСА 116 в Москве, закончился в третьем раунде.

Для Балаева на кону стоял чемпионский пояс АСА в полулегком весе. Титул остался вакантным, поскольку Фроес провалил взвешивание.

На счету 44-летнего Балаева 11 побед и 3 поражения в ММА. У 29-летнего Фроеса 19 побед, 4 поражения и 1 ничья.

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