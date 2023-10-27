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27 октября, 22:55

18 ноября в Уфе состоится турнир TOP DOG 25

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18 ноября на «Уфа-Арена» пройдет турнир по кулачным боям TOP DOG 25, где в главном событии вечера состоится реванш между чемпионом в среднем весе Наимом «Самураем» Давудовым (5 побед — 1 поражение) против участника Олимпийских игр в составе сборной Германии по боксу Сержа «Баварского снайпера» Михеля (1-0).

В со-главном событии вечера определится обязательный претендент на вакантный титул в полусреднем весе: Никита Никитин (3-0) встретится с Александром «Питбулем» Татарским (3-1).

Также в этот вечер кикбоксер Павел «Берсерк» Шелест (2-1-1) проведет поединок с Махмудом «Шахматистом» Мусаловым (2-2), а Андрей «Веном» Борисов (4-3) встретится с дебютантом лиги Мамедом «Мамбой» Гусейновым (2-0).

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