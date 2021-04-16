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Умер олимпийский чемпион по дзюдо Сергей Новиков

15:34

Олимпийский чемпион 1976 года дзюдоист Сергей Новиков умер в возрасте 71 года, информирует сайт Федерации дзюдо России.

«О его спортивный заслугах знают все. Уход Новикова — это утрата для мирового спорта. Но я как человек, курировавший Сергея Петровича накануне московской Олимпиады, добавлю, что это был очень контактный, коммуникабельный человек. У него осталось много друзей, которые скорбят вместе с нами, — сказал почетный президент ФДР Геннадий Калеткин.

Кроме победы на Играх в Монреале, у Новикова три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов Европы. Также он побеждал на чемпионате Европы по самбо.

Дополнительная информация:

https://judo.ru/news/8912/

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