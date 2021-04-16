Умер олимпийский чемпион по дзюдо Сергей Новиков

Олимпийский чемпион 1976 года дзюдоист Сергей Новиков умер в возрасте 71 года, информирует сайт Федерации дзюдо России.

«О его спортивный заслугах знают все. Уход Новикова — это утрата для мирового спорта. Но я как человек, курировавший Сергея Петровича накануне московской Олимпиады, добавлю, что это был очень контактный, коммуникабельный человек. У него осталось много друзей, которые скорбят вместе с нами, — сказал почетный президент ФДР Геннадий Калеткин.

Кроме победы на Играх в Монреале, у Новикова три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов Европы. Также он побеждал на чемпионате Европы по самбо.