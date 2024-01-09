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Сегодня, 09:30

Эррол Спенс перенес операцию по удалению катаракты

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0) успешно перенес операцию по удалению катаракты, которая, по его словам, назревала еще до боя с Теренсом Кроуфордом (40-0).

«Как вы думаете, почему по мне нанесли так много джебов и хуков? Но все равно брат [Кроуфорд] отлично выступил», — написал Спенс в соцсетях.

Кроуфорд в прошлом бою победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде и объединил титулы. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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