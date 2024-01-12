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Сегодня, 20:47

Бетербиев оказался тяжелее Смита на взвешивании перед титульным боем

Руслан Минаев
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Артур Бетербиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Состоялось взвешивание перед титульным боем за звание чемпиона мира по версиям WBO, WBC, IBF в полутяжелом весе между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом.

Бетербиев, представляющий Канаду, показал на весах 79,38 кг (175 фунтов). Смит оказался легче — 79,2 кг (174,6 фунта).

Поединок состоится в ночь на 14 января в Квебеке (Канада).

У 38-летнего Бетербиева в профессиональном боксе — 19 побед в 19 поединках. На счету 33-летнего Смита — 29 побед и одно поражение.

Бокс
Артур Бетербиев
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