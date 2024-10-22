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Абдулхаликов рассказал, как вылетел через лобовое стекло автомобиля в аварии

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Полуфиналист Гран-при АСА Али Абдулхаликов рассказал о тяжелой травме, из-за которой был вынужден сделать паузу в карьере в 2019 году.

«Я восстанавливался после того, как вылетел через лобовое стекло. Не знаю, с какой скоростью ехал автомобиль. Ехал с другом домой и спал на пассажирском сиденье. Проснулся уже на улице. Сонный вылетел через стекло на обочину. Открываю там глаза: «Что случилось?» У меня было сотрясение. Мне зашили голову и предписали год покоя», — приводит слова Абдулхаликова MMA.Metaratings.ru.

15 декабря в турнире АСА 182 в Москве состоится полуфинал Гран-при легкого веса между Абдулом-Азизом Абдулвахабовым и Али Абдулхаликовым.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Али Абдулхаликов
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