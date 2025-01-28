Имангазалиева лишат титула чемпиона мира по тайскому боксу после дисквалификации из-за допинга

Россиянин Асадула Имангазалиев будет лишен титула чемпиона мира 2023 года по тайскому боксу из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации ассоциаций тайского бокса (IFMA).

Ранее в допинг-пробе 21-летнего спортсмена, взятой на чемпионате мира с 3 по 13 мая 2023 года, был обнаружен мельдоний.

Имангазалиев дисквалифицирован до 18 июня 2027 года. Все результаты, начиная с 12 мая 2023 года, будут аннулированы.