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Сегодня, 14:41

Имангазалиева лишат титула чемпиона мира по тайскому боксу после дисквалификации из-за допинга

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянин Асадула Имангазалиев будет лишен титула чемпиона мира 2023 года по тайскому боксу из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации ассоциаций тайского бокса (IFMA).

Ранее в допинг-пробе 21-летнего спортсмена, взятой на чемпионате мира с 3 по 13 мая 2023 года, был обнаружен мельдоний.

Имангазалиев дисквалифицирован до 18 июня 2027 года. Все результаты, начиная с 12 мая 2023 года, будут аннулированы.

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