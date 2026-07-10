Четырехкратный призер чемпионатов мира по хоккею Берра завершил карьеру в сборной Швейцарии

Вратарь сборной Швейцарии Рето Берра сообщил о завершении выступлений за национальную команду.

На домашнем чемпионате мира-2026, который проходил с 15 по 31 мая, Швейцария в финале уступила Финляндии в овертайме со счетом 0:1.

«Чемпионат мира на родине стал для меня идеальным завершением этого прекрасного этапа. Возможность выступать перед своими болельщиками, видеть швейцарский флаг, слышать национальный гимн — это то, что я никогда не забуду», — написал Берра в своих соцсетях.

39-летний голкипер заявил, что наступил момент, когда нужно прислушаться к своему телу, а также уступить место в сборной молодым вратарям.

Вместе со сборной Швейцарии Берра четырежды становился серебряным призером чемпионатов мира (2013, 2018, 2024, 2026). Кроме этого, он участвовал в трех Олимпийских играх.