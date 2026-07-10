Хоккей
Новости
FONBET Чемпионат КХЛ Чемпионат КХЛ 3х3 НХЛ Результаты Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2026
Олимпиада
Лучший хоккеист России
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Уведомления
Главная
Хоккей

Четырехкратный призер чемпионатов мира по хоккею Берра завершил карьеру в сборной Швейцарии

Алина Савинова

Вратарь сборной Швейцарии Рето Берра сообщил о завершении выступлений за национальную команду.

На домашнем чемпионате мира-2026, который проходил с 15 по 31 мая, Швейцария в финале уступила Финляндии в овертайме со счетом 0:1.

«Чемпионат мира на родине стал для меня идеальным завершением этого прекрасного этапа. Возможность выступать перед своими болельщиками, видеть швейцарский флаг, слышать национальный гимн — это то, что я никогда не забуду», — написал Берра в своих соцсетях.

39-летний голкипер заявил, что наступил момент, когда нужно прислушаться к своему телу, а также уступить место в сборной молодым вратарям.

Вместе со сборной Швейцарии Берра четырежды становился серебряным призером чемпионатов мира (2013, 2018, 2024, 2026). Кроме этого, он участвовал в трех Олимпийских играх.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Рето Берра
Хоккей
Сборная Швеции по хоккею
Читайте также
Волкановски допустил скорое завершение карьеры: «Еще десять боев проводить не хочу»
Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе
Сергей Степашин: "Лучшим в матче против ЦСКА был тренер "Динамо" Шварц"
Популярное видео
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпион мира по хоккею Емелин внесен в базу «Миротворца»

Лукашенко провел совместную с белорусскими игроками НХЛ тренировку
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 18 14 4 29
2 Барыс 17 10 7 20
3 Нефтехимик 17 9 8 20
4 Амур 17 9 8 19
5 Салават Юлаев 18 9 9 19
6 Ак Барс 17 9 8 19
7 Авангард 15 8 7 16
8 Сибирь 17 6 11 15
9 Адмирал 16 6 10 15
10 Автомобилист 16 6 10 14
11 Трактор 16 6 10 14
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 16 13 3 26
2 Локомотив 16 12 4 24
3 Северсталь 16 10 6 22
4 Торпедо НН 15 10 5 21
5 Спартак 16 9 7 20
6 Шанхай Дрэгонс 14 8 6 18
7 Динамо Мн 17 6 11 17
8 СКА 15 8 7 17
9 Динамо М 19 7 12 16
10 Лада 17 2 15 9
11 Сочи 15 3 12 6
Результаты / календарь
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
19.10 12:00 Амур – Барыс 5 : 2
19.10 12:30 Адмирал – Салават Юлаев 2 : 0
19.10 19:00 Северсталь – Торпедо НН - : -
19.10 19:30 Сочи – Шанхай Дрэгонс - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости