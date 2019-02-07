"Итог получился голливудским". Воробьев о победе России над Финляндией

Главный тренер сборной России Илья Воробьев – о матче Шведских игр с Финляндией (3:2 Б) в Ярославле.
– У нас много дебютантов, поэтому допустили ошибки, – заявил Воробьев. – Мы разобрали их, какие конкретно не скажу. Не хочу выносить сор из избы.
– Как Коновалов?
– Наши дебютанты сегодня старались и хорошо себя проявили. Главное – получили опыт. Итог получился голливудским. Видели, как у ребят горели глаза.
– Хорошо шла игра у тройки. Почему они не выходили в большинстве?
– На раскатке у других получалось лучше. Дальше будем думать.
– Кто будет играть в воротах в субботу?
– Игорь Бобков. В составах некоторые изменения также возможны, решим завтра. О бригадах большинства тоже
– Почему выпал Шипачев?
– Давайте будем оценивать ребят по итогам турнира. У Шипачева были моменты, у второго звена хорошее движение, но не бросали.
– Как вам игралось в Ярославле?
– Ярославль – прекрасный город в сердце России. Отличная идея провести здесь матч. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)