Гандбол
Россия
Новости
Суперлига (мужчины) Суперлига (женщины)
Игры
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 16:26

Шишкарев: «Победа в чемпионате с ЦСКА, а не с «Чеховскими Медведями» — большое достижение»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан гандбольного ЦСКА Даниил Шишкарев прокомментировал победу команды в минувшем розыгрыше чемпионата России.

«Всегда ставишь перед собой только самые высокие цели. Тем более, сейчас нет ни Евролиги, ни Лиги чемпионов. ЦСКА — это целеустремленная команда, которая стремится побеждать во всех турнирах, в которых участвует. Победа в чемпионате России с ЦСКА, а не с «Чеховскими Медведями» (он шесть раз с командой выигрывал турнир) — это большое достижение», — приводит слова Шишкарева Metaratings.ru.

В минувшем сезоне ЦСКА впервые в истории клуба стал чемпионом России. Армейцы прервали гегемонию «Чеховских медведей», которые выигрывали чемпионат страны 21 раз подряд.

Источник: Metaratings
Гандбол
ГК ЦСКА
ГК Чеховские медведи
Даниил Шишкарев
0
Читайте также
Экс-первая ракетка мира Возняцки возобновила карьеру
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
Экс-депутат парламента Финляндии усомнился в долгом пребывании страны в НАТО
Младенца в пакете нашли на улице в Ленинградской области
Пилот самолета умер в Панаме из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Чеховские медведи" - чемпионы России!
"Чеховские медведи" в шаге от золота
Уверенная победа "Чеховских медведей"
Реванш "Ростов-Дона"
Олег Кулешов в гостях у "Спорт-Экспресса"
Жесткая речь Трефилова о спортивных чиновниках и ВАДА
Флаг и гимн России на ЧМ: в последний раз после санкций ВАДА?
Датский журналист в шоке от Трефилова. Видео
Россия обыграла Сербию. Как это было
Жесть во Франции
"Чеховские медведи" в 17-й раз подряд стали чемпионами России
"Ростов-Дон" - чемпион России по гандболу
"Ростов-Дон" победил "Ладу"
Трефилов - о поражении России от Норвегии
Невероятное спасение сборной
"С утра много чего желаю" Огонь Трефилова
Трефилов пробился в Европу
Российская дуэль в Кубке ЕГФ
"Не буду бояться играть в Москве!"
"Я местный". Трефилов и Ходьков готовы к сезону
Красно-белая семья растёт!
Ковалев нужен Черчесову?
U-19: рвем майки!
"Ростов-Дон" - первый шаг к чемпионству
Сергей Шишкарев: 2 года у руля Федерации
"Ростов-Дон" - в полуфинале Кубка ЕГФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА примет участие в международном турнире в Белоруссии
Новости
RSS RSS
Все новости