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Новости   //    Гандбол

«Чеховские медведи» проиграли «Шаффхаузену» в Лиге чемпионов

21:59
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«Чеховские медведи» потерпели поражение на выезде от швейцарской команды «Шаффхаузен» со счетом 23:32 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. В турнирной таблице российская команда занимает пятое место, набрав два очка.

В следующем туре российский клуб на выезде сыграет с «Динамо» из Бухареста 12 октября.

Гандбол

Лига чемпионов. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа D

Кадеттен (Швейцария) — Чеховские медведи (Россия) — 32:23 (15:10)

29 сентября.

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