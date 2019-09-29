«Чеховские медведи» проиграли «Шаффхаузену» в Лиге чемпионов

«Чеховские медведи» потерпели поражение на выезде от швейцарской команды «Шаффхаузен» со счетом 23:32 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. В турнирной таблице российская команда занимает пятое место, набрав два очка.

В следующем туре российский клуб на выезде сыграет с «Динамо» из Бухареста 12 октября.

Гандбол

Лига чемпионов. Мужчины

Первый групповой турнир. Группа D

Кадеттен (Швейцария) — Чеховские медведи (Россия) — 32:23 (15:10)

29 сентября.