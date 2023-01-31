Зиеш прошел обследование для «ПСЖ»

Полузащитник Хаким Зиеш в скором времени перейдет из «Челси» в «ПСЖ». До зимнего трансферного окна во Франции осталось несколько часов.

По данным L'Equipe, 29-летний марокканец уже прошел медицинское обследование для клуба.

Ранее была информация, что «ПСЖ» никак не может согласовать условия перехода игрока в «ПСЖ».