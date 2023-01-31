Зиеш прошел обследование для «ПСЖ»
Полузащитник Хаким Зиеш в скором времени перейдет из «Челси» в «ПСЖ». До зимнего трансферного окна во Франции осталось несколько часов.
По данным L'Equipe, 29-летний марокканец уже прошел медицинское обследование для клуба.
Ранее была информация, что «ПСЖ» никак не может согласовать условия перехода игрока в «ПСЖ».
В текущем сезоне 29-летний футболист провел 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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