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«Зенит» возобновил переговоры по де Паулю

08:09
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Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль продолжает входить в сферу интересов «Зенита», сообщает calciomercato.it.

По сведениям источника, петербуржцы возобновили переговоры с окружением 26-летнего аргентинца. Ранее главным претендентом на игрока был «Лидс», однако английский клуб отказался платить запрашиваемую сумму.

В минувшем сезоне де Пауль провел 35 матчей за «Удинезе», забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.

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