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Завтра Артур пройдет медосмотр в «Ювентусе», Пьянич — в «Барселоне»

27 июня 2020, 17:46
Артур. Фото juvefc.com.
Артур. Фото juvefc.com.
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«Ювентус» готовит обмен полузащитника Миралема Пьянича в «Барселону» на Артура. Об этом в своем Twitter сообщает итальянский журналист Ромео Агрести.

Сообщается, что оба игрока завтра пройдут медосмотр в своих будущих новых клубах. По имеющимся данным, «Юве» в рамках обмена доплатит 10 миллионов евро.

23-летний Артур в текущем сезоне провел 27 матчей за «Барселону» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.

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