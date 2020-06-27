«Ювентус» готовит обмен полузащитника Миралема Пьянича в «Барселону» на Артура. Об этом в своем Twitter сообщает итальянский журналист Ромео Агрести.

Сообщается, что оба игрока завтра пройдут медосмотр в своих будущих новых клубах. По имеющимся данным, «Юве» в рамках обмена доплатит 10 миллионов евро.

23-летний Артур в текущем сезоне провел 27 матчей за «Барселону» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.