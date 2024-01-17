Защитник «Марселя» Ренан Лоди перешел в «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии объявил о переходе защитника «Марселя» Ренана Лоди.

25-летний бразилец подписал контракт до 2027 года.

Ренан Лоди выступал за «Марсель» с лета прошлого года. Он провел за французский клуб 23 матча, отметившись одной голевой передачей.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 20 миллионов евро.

«Аль-Хиляль» с 53 очками лидирует в чемпионате Саудовской Аравии после 19 туров, опережая «Аль-Наср», занимающий второе место, на 7 очков.