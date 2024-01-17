Защитник «Марселя» Ренан Лоди перешел в «Аль-Хиляль»
«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии объявил о переходе защитника «Марселя» Ренана Лоди.
25-летний бразилец подписал контракт до 2027 года.
Ренан Лоди выступал за «Марсель» с лета прошлого года. Он провел за французский клуб 23 матча, отметившись одной голевой передачей.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 20 миллионов евро.
«Аль-Хиляль» с 53 очками лидирует в чемпионате Саудовской Аравии после 19 туров, опережая «Аль-Наср», занимающий второе место, на 7 очков.
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