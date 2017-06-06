Защитник "Леха" близок к переходу в "Ростов"

Защитник "Леха" Мацей Вилюш сообщил, что может перейти в "Ростов". Игрок опроверг информацию о переговорах с греческим АЕКом и заявил, что близок к заключению контракта с российским клубом.
- Я провел переговоры с "Ростовом" и могу сказать, что мы близки к заключению контракта. Это серьезный клуб, - цитирует gazzetta.gr Вилюша.
В минувшем сезоне 28-летний Вилюш провел 20 матчей в составе "Леха".
По информации "СЭ", "Ростов" этим летом покинут вице-президент и тренер Курбан Бердыев, который вернется в "Рубин", еще один член тренерского штаба Дмитрий Кириченко, а пост наставника команды займет Леонид Кучук.
foreverCSKAforever
28 лет? Что-то припозднился Лёха, может и не успеть до конца карьеры на банке в Зените осесть. Хотя, глядя на Нобоа, может как раз вовремя решил в Ростов податься. Для начала в Ростов.
22:31 6 июня
shpasic
а его брат Вася будет?
22:09 6 июня
Levbereg
inspire Levbereg П_о_в_а_р Ура! Лёха Наш!!! 20:19___________________ А он действительно хороший защитник? ==================== А Лёхи разве бывают плохими? 20:48_______________________ Михайличенко, Смертин, Прудников, Есков, Еременко, Хомич кстати- это без современных на вскидку. Если такой, как любой из этих "Лёх" то нормально.
21:13 6 июня
inspire
Levbereg П_о_в_а_р Ура! Лёха Наш!!! 20:19___________________ А он действительно хороший защитник? ==================== А Лёхи разве бывают плохими?
20:48 6 июня
Levbereg
П_о_в_а_р Ура! Лёха Наш!!! 20:19___________________ А он действительно хороший защитник?
20:31 6 июня
П_о_в_а_р
Ура! Лёха Наш!!!
20:19 6 июня
shpasic
эх, Лёха, Лёха...
20:10 6 июня