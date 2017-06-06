19:43 6 июня | ФУТБОЛ — Трансферы

Защитник "Леха" близок к переходу в "Ростов"

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Защитник "Леха" Мацей Вилюш сообщил, что может перейти в "Ростов". Игрок опроверг информацию о переговорах с греческим АЕКом и заявил, что близок к заключению контракта с российским клубом.

- Я провел переговоры с "Ростовом" и могу сказать, что мы близки к заключению контракта. Это серьезный клуб, - цитирует gazzetta.gr Вилюша. 

В минувшем сезоне 28-летний Вилюш провел 20 матчей в составе "Леха". 

По информации "СЭ", "Ростов" этим летом покинут вице-президент и тренер Курбан Бердыев, который вернется в "Рубин", еще один член тренерского штаба Дмитрий Кириченко, а пост наставника команды займет Леонид Кучук.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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foreverCSKAforever

28 лет? Что-то припозднился Лёха, может и не успеть до конца карьеры на банке в Зените осесть. Хотя, глядя на Нобоа, может как раз вовремя решил в Ростов податься. Для начала в Ростов.

22:31 6 июня

shpasic

а его брат Вася будет?

22:09 6 июня

Levbereg

inspire Levbereg П_о_в_а_р Ура! Лёха Наш!!! 20:19___________________ А он действительно хороший защитник? ==================== А Лёхи разве бывают плохими? 20:48_______________________ Михайличенко, Смертин, Прудников, Есков, Еременко, Хомич кстати- это без современных на вскидку. Если такой, как любой из этих "Лёх" то нормально.

21:13 6 июня

inspire

Levbereg П_о_в_а_р Ура! Лёха Наш!!! 20:19___________________ А он действительно хороший защитник? ==================== А Лёхи разве бывают плохими?

20:48 6 июня

Levbereg

П_о_в_а_р Ура! Лёха Наш!!! 20:19___________________ А он действительно хороший защитник?

20:31 6 июня

П_о_в_а_р

Ура! Лёха Наш!!!

20:19 6 июня

shpasic

эх, Лёха, Лёха...

20:10 6 июня