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Сегодня, 20:30

«Ювентус» подписал 5-летний контракт с защитником «Вероны» Кабалем

Руслан Минаев
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«Ювентус» объявил о переходе защитника «Вероны» Хуана Кабаля.

23-летний колумбиец подписал контракт на 5 лет — до лета 2029-го. Портал Transfermarkt оценил сделку в 12,8 миллиона евро.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что футболист станет игроком «Интера».

Кабаль перешел в «Верону» из «Атлетико Насьоналя» летом 2022-го за 3,5 миллиона евро. Он провел за итальянский клуб 34 матча и не отметился результативными действиями.

ФК Верона
ФК Ювентус
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