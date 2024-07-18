«Ювентус» подписал 5-летний контракт с защитником «Вероны» Кабалем

«Ювентус» объявил о переходе защитника «Вероны» Хуана Кабаля.

23-летний колумбиец подписал контракт на 5 лет — до лета 2029-го. Портал Transfermarkt оценил сделку в 12,8 миллиона евро.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что футболист станет игроком «Интера».

Кабаль перешел в «Верону» из «Атлетико Насьоналя» летом 2022-го за 3,5 миллиона евро. Он провел за итальянский клуб 34 матча и не отметился результативными действиями.