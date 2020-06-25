«Ювентус» будет ждать ответа Артура до воскресенья

«Ювентус» готов подождать до ближайшего воскресенья, ожидая ответа полузащитника «Барселоны» Артура. Об этом сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

#Juventus will wait #Arthur's answer until Sunday. Total agreeement with #Bar?a for a swap with Miralem #Pjanic (4-years contract with a wages of € 7,5M a year) + € 10M. The brazilian player is evaluating #Juve's bid, that have offered 5-years contract (€ 5,2M a year). #FCB — Nicol? Schira (@NicoSchira) June 25, 2020

Также сообщается, что клубы уже договорились о сделке. В «Барсу» должен отправиться Миралем Пьянич, в «Юве» — Артур. Итальянскому клубу также придется доплатить 10 миллионов евро. Бразильцу предлагают пятилетний контракт с зарплатой в 5,2 миллиона евро в год.

23-летний Артур в текущем сезоне провел 27 матчей за «Барселону» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.