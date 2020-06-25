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«Ювентус» будет ждать ответа Артура до воскресенья

25 июня 2020, 12:31
Артур. Фото juvefc.com.
Артур. Фото juvefc.com.
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«Ювентус» готов подождать до ближайшего воскресенья, ожидая ответа полузащитника «Барселоны» Артура. Об этом сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

Также сообщается, что клубы уже договорились о сделке. В «Барсу» должен отправиться Миралем Пьянич, в «Юве» — Артур. Итальянскому клубу также придется доплатить 10 миллионов евро. Бразильцу предлагают пятилетний контракт с зарплатой в 5,2 миллиона евро в год.

23-летний Артур в текущем сезоне провел 27 матчей за «Барселону» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.

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