«Вильярреал» предложил 30 миллионов евро за Микаутадзе

Нападающий сборной Груции Жорж Микаутадзе близок к переходу из «Лиона» в «Вильярреал», сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, испанский клуб готов заплатить за 24-летнего грузина 30 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «Лиону» до закрытия трансферного окна необходимо получить 40 миллионов евро, чтобы пройти финансовую проверку. Однако сам Микаутадзе хочет остаться в французском клубе, воспитанником которого является.

В сезоне-2024/25 Микаутадзе сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 11 голевых передач.