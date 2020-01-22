«Вест Бромвич» хочет приобрести Оршича. Им интересовалось «Динамо»

Нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич может перейти в «Вест Бромвич», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Славен Билич хочет видеть 27-летнего хорвата в своей команде.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Оршичу со стороны московского «Динамо».

В текущем сезоне Оршич забил 11 голов в 13 матчах чемпионата Хорватии. В 12 встречах Лиги чемпионов форвард забил 7 мячей.