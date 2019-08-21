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Ваньяма может сменить «Тоттенхэм» на «Брюгге»

11:59
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Полузащитник «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма может стать игроком «Брюгге», сообщают британские СМИ.

По данным Express, кениец считает, что после перехода Танги Ндомбеле его шансы играть в стартовом составе снизились. Им интересуется «Брюгге», претендующий на место в Лиге чемпионов. У бельгийского клуба есть деньги на покупку игрока.

28-летний Виктор Ваньяма в текущем сезоне пока не играл. В прошлом сезоне он провел 22 матча во всех турнирах и забил один гол.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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