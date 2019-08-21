Ваньяма может сменить «Тоттенхэм» на «Брюгге»

Полузащитник «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма может стать игроком «Брюгге», сообщают британские СМИ.

По данным Express, кениец считает, что после перехода Танги Ндомбеле его шансы играть в стартовом составе снизились. Им интересуется «Брюгге», претендующий на место в Лиге чемпионов. У бельгийского клуба есть деньги на покупку игрока.

28-летний Виктор Ваньяма в текущем сезоне пока не играл. В прошлом сезоне он провел 22 матча во всех турнирах и забил один гол.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр