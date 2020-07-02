Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

В интернете появились фото Сане в форме «Баварии»

2 июля 2020, 22:06
Лерой Сане. Фото Actu Foot.
Лерой Сане. Фото Actu Foot.
Теги:

В сети были опубликованы фотографии нападающего Лероя Сане в форме «Баварии». Футболист ранее выступал за «Манчестер Сити». До этого появилась информация, что он уже подписал контракт до 2025 года. Официально это пока не подтверждено.

24-летний немец получил разрыв крестообразной связки колена в первом матче текущего сезона — Суперкубке Англии против «Ливерпуля». С тех пор он не выходил на поле.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир