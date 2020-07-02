В интернете появились фото Сане в форме «Баварии»

В сети были опубликованы фотографии нападающего Лероя Сане в форме «Баварии». Футболист ранее выступал за «Манчестер Сити». До этого появилась информация, что он уже подписал контракт до 2025 года. Официально это пока не подтверждено.

Leroy San? sous ses nouvelles couleurs du Bayern Munich. ???



? @FCBayern pic.twitter.com/NlWgJQGkyq — Actu Foot (@ActuFoot_) July 2, 2020

24-летний немец получил разрыв крестообразной связки колена в первом матче текущего сезона — Суперкубке Англии против «Ливерпуля». С тех пор он не выходил на поле.