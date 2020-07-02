В интернете появились фото Сане в форме «Баварии»
2 июля 2020, 22:06
В сети были опубликованы фотографии нападающего Лероя Сане в форме «Баварии». Футболист ранее выступал за «Манчестер Сити». До этого появилась информация, что он уже подписал контракт до 2025 года. Официально это пока не подтверждено.
Leroy San? sous ses nouvelles couleurs du Bayern Munich. ???— Actu Foot (@ActuFoot_) July 2, 2020
? @FCBayern pic.twitter.com/NlWgJQGkyq
24-летний немец получил разрыв крестообразной связки колена в первом матче текущего сезона — Суперкубке Англии против «Ливерпуля». С тех пор он не выходил на поле.
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