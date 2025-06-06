The Telegraph: «Интер» хочет арендовать форварда «Манчестер Юнайтед» Хейлунна

«Интер» рассматривает вариант с арендой нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хейлунна, сообщает The Telegraph.

По данным источника, манкунианцы не планируют продавать 22-летнего датчанина, но могут рассмотреть предложения в размере 50 миллионов евро. «Интер» готов арендовать игрока с правом обязательного выкупа.

Хейлунн перешел в «МЮ» из «Аталанты» в августе 2023-го за 78 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 52 играх.

Его контракт с «МЮ» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.