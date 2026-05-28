TalkSPORT: «Арсенал» близок к подписанию Роджерса из «Астон Виллы»

«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса, сообщает TalkSPORT.

По данным источника, переговоры о трансфере 23-летнего игрока сборной Англии уже состоялись. Предполагается, что сумма сделки составит около 93 миллионов евро. Главный тренер Микель Артета надеется, что Роджерс станет первым громким приобретением «Арсенала» после победы в Премьер-лиге.

Роджерс играет за «Астон Виллу» с февраля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 55 матчах во всех турнирах забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 80 миллионов евро.

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