TalkSPORT: «Арсенал» близок к подписанию Роджерса из «Астон Виллы»
«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса, сообщает TalkSPORT.
По данным источника, переговоры о трансфере 23-летнего игрока сборной Англии уже состоялись. Предполагается, что сумма сделки составит около 93 миллионов евро. Главный тренер Микель Артета надеется, что Роджерс станет первым громким приобретением «Арсенала» после победы в Премьер-лиге.
Роджерс играет за «Астон Виллу» с февраля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.
В сезоне-2025/26 полузащитник в 55 матчах во всех турнирах забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 80 миллионов евро.
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