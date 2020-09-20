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Суарес, возможно, не перейдет в «Ювентус»: он не успевает оформить гражданство

22:23

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что клуб с большой вероятностью не успеет подписать Луиса Суареса. Уругвайский форвард «Барселоны» уже прибыл в Турин и 17 сентября сдавал экзамен на получение итальянского паспорта.

Туринцы уже израсходовали квоту иностранных футболистов, таким образом, Суаресу нужен паспорт гражданина Италии.

— Суарес может быть исключен из трансферного листа, поскольку время на получение паспорта может произойти позднее, чем трансферный дедлайн или подачи момент заявки на Лигу чемпионов, — цитирует Sky Sports Паратичи.

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