Суарес, возможно, не перейдет в «Ювентус»: он не успевает оформить гражданство

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что клуб с большой вероятностью не успеет подписать Луиса Суареса. Уругвайский форвард «Барселоны» уже прибыл в Турин и 17 сентября сдавал экзамен на получение итальянского паспорта.

Туринцы уже израсходовали квоту иностранных футболистов, таким образом, Суаресу нужен паспорт гражданина Италии.

— Суарес может быть исключен из трансферного листа, поскольку время на получение паспорта может произойти позднее, чем трансферный дедлайн или подачи момент заявки на Лигу чемпионов, — цитирует Sky Sports Паратичи.